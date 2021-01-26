Restoranlar, vergi ödeme ertelenmesinden yararlanamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme sürelerini erteleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Düzenleme ne getiriyor?

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'ın haberine göre, tebliğe göre, COVID-19 salgınına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında, faaliyetlerine geçici süreliğine tamamen ara verilen işyerleri, Vergi Usul Kanunu’nun, “mücbir sebep” hükümlerinden faydalandırılacak.

Kapsama giren işletmecilerin mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerinin beyan ve vergi ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği, yani işletmelerin açılacağı tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar uzatılacak.

Hangi tarihler, “mücbir sebep hali” sayılacak?

Düzenleme kapsamına giren mükellefler, 1 Aralık 2020 ile faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde sayılacak ve düzenlemeden yararlanabilecek.

Ne kadar süreyle ertelenecek?

Düzenlemeyle ilgili verilen örneğe göre, İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle mücbir sebep halinde sayılan bir işletme, 5 Mart 2021’de faaliyetine tekrar başlaması halinde, mücbir sebep hali 1 Aralık 2020-4 Mart 2021 tarihlerini kapsayacak.

2020 Kasım, 2020 Aralık, 2021 Ocak ve 2021 Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile “Form Ba-Bs” (vergi dairesine verilen bir form türü) bildirimleri 26 Nisan 2021 gününe kadar verilecek.

Tahakkuk eden vergilerin vadesi ise 2020 Kasım dönemi için 31 Mayıs 2021, 2020 Aralık dönemi için 30 Haziran 2021, 2021 Ocak dönemi için 2 Ağustos 2021, 2021 Şubat dönemi için ise 31 Ağustos 2021 olacak.

Hangi sektörler kapsamda?

Erteleme kapsamına giren faaliyet alanlarının tespitinde, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak. İşletmeciler, kodlarını vergi dairesine sorarak kapsama girip girmediğini teyit edebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, mücbir sebep kapsamına alınan işletmeleri şöyle açıkladı:

“Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark.”

Restoranların vergisi de ertelenecek mi?

Yasal düzenlemeler gereği paket servis ve gel-al yöntemiyle çalışmasına izin verilen işletmeler vergi ertelemesinden yararlanamayacak.

Yasal olarak imkanı bulunmasına rağmen, paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet vermeyen işletmeler de kapsama girmeyecek. Düzenlemenin, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca tamamen kapatılan işletmecileri kapsaması nedeniyle, faaliyetleri durdurulan pavyon, diskotek, bar, gece kulübü gibi işletmelerin de vergi ertelemesi kapsamına gireceği değerlendiriliyor.



