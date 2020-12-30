Restoranlara 1 Milyon TL kira yardımı

Esnafın bu sıkıntılı sürecinde Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Yemeksepeti desteğiyle üyelerine 1 milyon TL kira yardımında bulunacak. TÜRES üyesi 500 işletme 2 bin TL kira yardımı alacak.

Zor dönemde katkı

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Sektörümüzün bu zorlu sürecinde Yemeksepeti’nin esnafı desteklemesini önemsiyoruz” derken, Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın da “Kısa süre önce açıkladığımız 20 Milyon TL’lik destek paketi kapsamında, şimdi de TÜRES üyesi 500 işletmeye 2 bin TL kira desteğinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



