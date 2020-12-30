Ekonomi Restoranlara 1 Milyon TL kira yardımı

Restoranlara 1 Milyon TL kira yardımı

Ekonomi

Restoranlara 1 Milyon TL kira yardımı

Pandemi nedeniyle yalnızca gel-al ve paket servis verebilen yeme-içme sektörü, kira, fatura, vergi, SGK, kredi ödemeleri gibi çok sayıda gider kalemini ödemekte zorlanıyor.

30 Aralık 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Esnafın bu sıkıntılı sürecinde Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Yemeksepeti desteğiyle üyelerine 1 milyon TL kira yardımında bulunacak. TÜRES üyesi 500 işletme 2 bin TL kira yardımı alacak.

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Zor dönemde katkı

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Sektörümüzün bu zorlu sürecinde Yemeksepeti’nin esnafı desteklemesini önemsiyoruz” derken, Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın da “Kısa süre önce açıkladığımız 20 Milyon TL’lik destek paketi kapsamında, şimdi de TÜRES üyesi 500 işletmeye 2 bin TL kira desteğinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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