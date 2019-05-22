Restoranlarda yer ayırtıp gitmeyenlere ceza!

Rusya Restoran ve Otel İşletmecileri Federasyonu, restoranlarda yer ayırtıp gelmeyenlerin işletmecileri uğrattığı zararın önüne geçilmesi için rezervasyonlar için ücret alınmasını önerdi

22 Mayıs 2019, Çarşamba 19:15
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Restoranlarda yer ayırtıp gitmeyenlere ceza!

Rusya’da restoranda rezervasyon yaptıran müşterilerin yüzde 30’u mekana gitmiyor.

Rusya Restoran ve Otel İşletmecileri Federasyonu, bu sebeple ‘ücretli rezervasyon’ sistemini önerdi.

GİTMEZLERSE PARA ÇEKİLECEK

Bu sisteme göre; rezervasyon sırasında müşterinin kredi kartından bir miktar bloke ediliyor.

Müşteri restorana gitmezse, işletme bloke edilen parayı çekiyor.



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