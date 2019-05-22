Restoranlarda yer ayırtıp gitmeyenlere ceza!
Rusya Restoran ve Otel İşletmecileri Federasyonu, restoranlarda yer ayırtıp gelmeyenlerin işletmecileri uğrattığı zararın önüne geçilmesi için rezervasyonlar için ücret alınmasını önerdi
Rusya’da restoranda rezervasyon yaptıran müşterilerin yüzde 30’u mekana gitmiyor.
Rusya Restoran ve Otel İşletmecileri Federasyonu, bu sebeple ‘ücretli rezervasyon’ sistemini önerdi.
GİTMEZLERSE PARA ÇEKİLECEK
Bu sisteme göre; rezervasyon sırasında müşterinin kredi kartından bir miktar bloke ediliyor.
Müşteri restorana gitmezse, işletme bloke edilen parayı çekiyor.