Restoranlarda yer ayırtıp gitmeyenlere ceza!

Rusya’da restoranda rezervasyon yaptıran müşterilerin yüzde 30’u mekana gitmiyor.

Rusya Restoran ve Otel İşletmecileri Federasyonu, bu sebeple ‘ücretli rezervasyon’ sistemini önerdi.

GİTMEZLERSE PARA ÇEKİLECEK

Bu sisteme göre; rezervasyon sırasında müşterinin kredi kartından bir miktar bloke ediliyor.

Müşteri restorana gitmezse, işletme bloke edilen parayı çekiyor.







