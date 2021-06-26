Restorasyon, müzecilik ve arkeoloji sektörleri bir araya geldi

Arkeoloji, restorasyon ve müzecilik sektörlerini bir araya getiren Heritage İstanbul’da restorasyon kurallarına uyulmazsa tarihi eserlerin özelliğini kaybedeceğine dikkati çekildi

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji sektörlerini bu yıl beşinci kez bir araya getiren Heritage İstanbul sona erdi. Üç gün boyunca konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle ziyaretçilerine, kültürel ve tarihi toplantılara ev sahipliği yapan fuarda Türkiye’deki tarihi varlıklar ve restorasyon konuları masaya yatırıldı. “Koruma İle Geçmiş Ve Gelecek Arasında Köprü Kurma”, “Kültürel Miras Muhafazası ve ABD Diplomasisi”, “Sıra Dışı Kazılar, Yeni Bulgular” başlıklı panellerde Türkiye’nin ve dünyanın arkeolojik mirası üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

ANADOLU UNİK ESERLER COĞRAFYASI

Üç gün boyunca oturumlara moderatörlük yapan Arkeolog, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı Nezih Başgelen, 2020 yılında yedi bine yakın kültürel varlığın tahrip edildiğini aktardı. Restorasyon kurallarına uyulmadığı takdirde bir tarihi eserin tüm özelliğini kaybedeceğine dikkati çeken Başgelen, “Anadolu coğrafyası, ünik örneklerin olduğu bir coğrafya. Ama bugün tarihi eserleri yok ediyoruz, tahrip ediyoruz” ifadesini kullandı.

2020’DE 183 KAZI YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Daire Başkanı Cengiz Uğur, 142 ören yerinde çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, 2020 yılında 183 arkeoloji kazı çalışmasının yapıldığını, su altında da beş kazının gerçekleştiğini belirtti.

Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel ise “Geçmişe Bakmak, Geleceğe Bakmak” başlıklı konuşmasında Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Yazma Eserler Koleksiyonu restorasyonunu anlattı. Tarihi eserleri kullanılabilir hale getirmenin önemine değinen Gürsel, İstanbul gibi tarihi sorumluluğun yüksek olduğu şehirlerde yapılan restorasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Gürsel şöyle konuştu: “Binaların tarihi yapılarını koruyarak onları restore ederken başka bir şeye benzetmeden bugünkü koşullarda yeni fonksiyonlarına kavuşturmak önemli. Tabii burada ince çizgiler var onlara dikkat etmeliyiz çünkü bazen öyle restorasyonlar yapılıyor ki ‘keşke hiç yapılmasaymış’ denilebiliyor. Bir şeyleri kaldırıp renklendirip bugünlere taşımak doğru bir anlayış değil. Yine aynı şekilde bugünün fonksiyonlarını yakalayacağız diye dün yapılmış işleri görmezden gelmek ve onlara saygısızca davranmak karşısında durduğumuz tavırlardır.”

İSTANBUL'DA ESERLER RESTORE EDİLECEK

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, İstanbul’da yapılan restorasyon çalışmalarına dikkat çekti. Özel “2020’den beri 20 çeşme restorasyonu yaptık. 2021’de de 100 eseri restore etmeyi hedefliyoruz. Somut ve somut olmayan kültürel miraslarımıza sahip çıkıyoruz. İstanbul’u değerli kültürel varlıklarına ulaştırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.