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Restore edilen hamam Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü

Kilis Belediyesi ile Pakistan Baitussalam Derneği arasında yapılan protokol kapsamında çürümeye yüz tutmuş tarihi Tuğlu Hamamı, restore edilerek Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü

13 Aralık 2018, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Restore edilen hamam Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü

Restorasyon işlemleri biten tarihi Tuğlu Hamamı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Karan'ın girişimleriyle gençlerin ders çalışabilecekleri, güzel sanatlar ve satranç gibi kurslara katılabileceği Gençlik Merkezi olarak hizmete başladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Pakistan Baitussalam Derneği Başkanı Mavlana Abdul Şattar restorasyonu biten merkezin açılışını birlikte kurdele keserek yaptı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

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