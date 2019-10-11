Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor!

Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor! Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Resulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi.