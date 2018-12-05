Amerikan Senato liderleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında dün CIA başkanından bilgi aldıktan sonra, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed'in olaydan sorumlu olduğuna her zamankinden daha fazla inandıklarını söylediler.

Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Başkanı Gina Haspel'in kapalı bir toplantıda bilgi vermesinden sonra açıklama yapan Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, "Bunun MbS emrindeki kişiler tarafından düzenlenen ve örgütlenen bir olay olduğu kanısına varmamak için kasten kör olmak gerekir" dedi.

Graham Prens Muhammed'den, isminin baş harflerinden dolayı "MbS" olarak söz etti. Trump yönetiminin Prens Muhammed'in suçluluğunu kabul etmesini isteyen Graham, "(Kanıt olarak) ortada dumanı tüten bir silah yok ancak dumanı tüten bir testere var" diyerek, Kaşıkçı'nın cesedinin bir kemik testeresiyle parçalandığı yolundaki bilgilere atıf yaptı. Graham, MbS'in "deli ve tehlikeli" biri olduğunu söyledi.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler Suudi Arabistan'a ABD'nin Kaşıkçı'nın ölümünü kınadığı mesajını verecek bir karar çıkarmak istiyorlar ancak bunun için izlenecek yok konusunda görüş ayrıkları içindeler. Demokratlar Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyonla Yemen'de sürdürdüğü savaşa her türlü ABD desteğinin kesilmesi için, hiçbir değişiklik önerilmemesi şartıyla bir yasa çıkarılmasını istiyorlar.

Ancak Başkan Donald Trump ve bazı Cumhuriyetçiler, Ortadoğu'da İran'a karşı önemli bir ağırlık taşıyan Riyad ile ilişkileri riske sokacak bir adım atılmasına karşılar. Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, "Birinin cezalandırılması şart. Burada sorun Suudi Prens ve yanındakileri tüm ulustan nasıl ayıracağız" dedi. Her iki partiden Kongre üyeleri açıkça Prens Muhammed'den yana ifadeler kullanan Trump'tan, cinayeti kınamasını istediler. Senato dış ilişkiler komitesi başkanı Senatör Bob Corker, "Veliaht Prens jüri önüne çıksa 30 dakikada hüküm giyer" dedi. Cinayet suçlamasından mı hüküm giyeceği sorusuna Corker, "Evet" yanıtı verdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ DE BİLGİLENDİRİLECEK

Bir kaynak, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in Suudi Arabistan konusunda Temsilciler Meclisi'ne 13 Aralık'ta bilgi vereceklerini söyledi. Bir başka kaynak da, CIA Başkanı Haspel'in önümüzdeki iki hafta içinde Temsilciler Meclisi'ni liderleri ve önemli komitelerin başkanlarına Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi vereceğini bildirdi.