Reuters: Türk yetkililer Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne inanıyor
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili uluslararası haber ajansı Reuters'ten çarpıcı bir iddia geldi
Reuters'in son dakika olarak servis ettiği haberde 'Türk polisinin ilk izlenimi kayıp Suudi gazetecinin elçilikte öldürüldüğü yönünde' denildi.
Ayrıca Reuters'e konuşan bir Türk yetkili, 'Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedin Konsolosluk'tan çıkarıldığını düşünüyoruz' bilgisini aktardı.
Anadolu Ajansı'nın akşam saatlerinde geçtiği ve emniyet yetkililerine dayandırdığı haberde de, gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğine yer verilmişti.
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