Revani tatlısı tarifi : Revani nasıl yapılır?

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Revani tatlısı tarifi

Revani tatlısı malzemeleri

Revani keki için:

- 3 yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay bardağı sıvı yağ

Revani şerbeti için;

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı seker

- Yarım limon suyu

Revani tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır. Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır. Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamuru dökülür. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir. Ilıdığında kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe süslenerek servis edilir.

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