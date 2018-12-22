Op.Dr. Mustafa Ali Yanık konu ile ilgili merak edilenleri anlattı:

Hepimiz büyük ya da küçük oranda estetik kaygılar yaşarız. Bu nedenle de kendimizi sosyal hayat içerisinde daha rahat hissedebilmek için görünüşümüzde değişiklikler yapmak isteriz. İnsanların estetik kaygıları arttıkça estetik operasyonlara olan ilgileri de artar. Estetik operasyon yaptıranlar en çok yüz bölgelerinde değişiklik yaparlar ve yüzlerinde de burun şeklini değiştirmek isterler. Çünkü burnun yapısı ve duruşu tüm yüz şeklini etkiler. Yapılan araştırmalar burun estetiği olan hastaların yaklaşık yüzde 25’inin revizyon burun estetiği ameliyatı olmak için doktorların kapısını çaldığını gösteriyor. Ancak revizyon burun estetiği operasyonları burun estetiği operasyonlarına göre çok daha zor ve komplikedir. Bunun için birçok faktör göz önüne alınarak revizyon burun estetiği ameliyatı olunmalıdır. Genellikle revizyon burun estetiği uygulanan durumlar; burun ucu düşmesi, burunda çökme, nefes problemleri, burunda asimetri, burnun kavisinin olmaması, burnun çok uzun bırakılması ya da ameliyat sürecinin iyi planlanmaması durumudur.

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BURUN AMELİYATI SONUCU İSTEDİĞİN GİBİ SONUÇLANMADIYSA...

Burun estetiği operasyonları diğer operasyonlardan farklı olarak kişiye özgü planlanan operasyonlardır. Bunun nedeni ise kişilerin anatomik olarak yüz yapılarının farklı olmasıdır. Burun estetiği ameliyatı öncesinde yapılan görüşmede hasta ile doktor birlikte yeni burun şekline karar verirler. Ancak burada hastanın kendi isteklerini en somut şekilde anlatması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra her burun yapısı her insanda güzel durmayacağından eğer hasta kendi yüzü için uygun olmayan bir burun şekli anlatıyorsa bu durum belirtilmelidir. Burun estetiği operasyonu geçirmiş birçok hasta burun ameliyatı sonucunun istediği gibi olmamasından şikayetçidir. Unutulmamalıdır ki burun estetiği operasyonu zaten başlı başına zor bir operasyondur ve revizyon burun estetiği de ilk ameliyata göre daha zor olacaktır. Bu nedenle eğer karşılaşılan problemler çok büyük değilse revizyon burun estetiği operasyonundan kaçınılmalı.

İYİ DOKTOR SEÇİMİ ÖNEMLİ

Estetik sonrası yaşanan mağduriyetin en temel sebebi, operasyon öncesi doktor seçiminin yanlış yapılmasıdır. Birçok insan estetik operasyon olurken ilk olarak fiyat konusunu önemseyip kendisini alanında uzman olmayan kişilere teslim eder. Öncelikle olarak burun estetiği olmaya karar vermiş hastalar, mutlaka alanında uzman kişileri araştırmalı ve onlarla görüşmeli. Burun sadece estetik özellik taşıyan bir organ değildir, aynı zamanda hayati bir görev olan nefes alıp verme işlevini de yerine getirir. Ayrıca burun hem kendi içerisinde hem de yüz ile belirli açılara sahip yapıda bir organdır. Bu nedenle burun estetiği operasyonlarında doktorun bilgisi ve tecrübesi bir hayli önem taşır.

ASİMETRİ VE NEFES SORUNUNUZ YOKSA REVİZYON İÇİN BAŞVURMAYIN!

Burun estetiği operasyonları kişiye özgü olarak planlanan operasyonlardır. Hasta kendi isteklerini tam olarak anlatamadığında ya da operasyon anında yapılan küçük bir hatada sonuç istenildiği gibi olmayabilir. Hastalar bu gibi durumlarda hemen revizyon burun estetiği operasyonu geçirmek isterler. Ancak bu doğru bir karar değildir. Eğer burnunuzda asimetri ya da nefes alma gibi problemler yoksa revizyon için başvurmamalısınız.