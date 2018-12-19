Revizyon burun estetiğine neden ihtiyaç duyulur?

Revizyon burun estetiği, daha önce burun estetiği yaptırmış fakat sonucundan memnun olmamış ya da nefes alıp vermekte zorlanma, tıkanıklık gibi şikayetleri devam eden kişilerin çoğunlukla başvurduğu bir yöntem. Revizyon burun estetiği, ilk rinoplastiye oranla çok daha zor bir işlemdir. Bunun nedeni ise anatomik planların değişmesi ve eksik dokuların varlığıdır.

Burun estetiğinde burunda meydana gelmiş olan sorunların teşhis edilip düzeltilmesi kadar ameliyatın başarısı, fizyolojik fonksiyonların düzeltilmesi dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Bunlar kişinin hayat konforu açısından oldukça önemlidir.

• Burun ucu düşmesi,

• Burun desteğinin çökmesi,

• Eğrilik,

• Asimetri,

• Çöküklük,

• Aşırı kalkıklık,

• Tıkanıklık,

• Solunum zorluğu bulunan kişilerde uygulanmalıdır.

DOKTOR SEÇİMİNE DİKKAT!

Revizyon burun estetiği diğer rinoplasti işlemlerine göre daha zor olduğu için bu konuda uzmanlaşmış hekimlere başvurulması son derece önemli bir konudur. Bunun yanı sıra planlamanın iyi yapılması, var olan sorunun iyi tespit edilmesi ve şekilsel problemleri daha iyi kavrayabilmek adına oluşan ödemlerin inmesini beklemek gerekir. Bunun için yaklaşık olarak 6 ay ila 1 sene arasında beklenilmesi tavsiye edilir.

Rinoplasti işlemleri, kişilerin yüz hatlarına uygun olarak yapılması gereken işlemlerdir. Buna bağlı olarak aynı şekilde revizyon (düzeltme) ameliyatları da kişinin yüz hatları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Aynı zamanda kişiye özel bir burun yapılması da oldukça önemlidir.

Düzeltme ameliyatlarında mevcut olan sorunların giderilmesi için genellikle kıkırdağa ihtiyaç duyulur. Burun içerisinden çıkarılan kıkırdak yetersiz ise kulak kepçesinden kıkırdak alınır. Buna alternatif olarak kaburgadan alınacak olan kıkırdak da kullanılabilir. Elde edilen kıkırdak sayesinde mevcut olan sorun giderilir.