Türkiye 'Rexo'dan kaçamadı! Tam 216 kilogram eroin

'Rexo'dan kaçamadı! Tam 216 kilogram eroin

Türkiye

'Rexo'dan kaçamadı! Tam 216 kilogram eroin

Van Tuşba'da polisin bir araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

04 Mayıs 2021, Salı 09:08 Son Güncelleme:
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Tuşba ilçesinde bir araçta uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine takip edilen araç, durdurularak arama yapıldı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili C.K yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)



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