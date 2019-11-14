Pop türünde yaptığı şarkılar ile bilinen Reyhan Cansu, 2015 yılında müzik piyasasına adım attı. Uğur Güneş ile çıkan aşk dedikodularının ardından "Reyhan Cansu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları merak ediliyor. İşte şarkıcı hakkında merak edilen detaylar…

Magazin gündeminde görmeye alışık olmadığımız ünlülerden olan Reyhan Cansu'nun hayatı merak ediliyor. Şarkıcının yaşı ve aslen nereli olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Oğlak burcu olup İzmirli olan ünlü şarkıcının yaşı tam olarak bilinmiyor. Zira doğum yılını paylaşmayı tercih etmiyor. İşte Reyhan Cansu'nun kariyeri ve hayatına ilişkin merak edilenler.





Reyhan Cansu kimdir?

9 yaşında bale eğitimi almaya başlayarak sanat ile tanışan ve daha sonrasında kendini bu alana yönlendiren Reyhan Cansu, 11 yaşında Dokuz Eylül Üniversitesi devlet konservatuarı yetenek sınavlarını kazandı ve burada eğitim aldı. Küçük yaşta başlayan eğitimlerine sahne sanatları görsel sanatlar ve özel Türk müziği dersleri alarak devam etti. Eğitimler sayesinde kendini bu alanda geliştirmeyi de başardı.

Röportajlarda hayatı ile ilgili bilgiler veren Reyhan Cansu, bir dönem televizyonlarda oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme geldi. 2017 yılında 18 yaşındaki oğlu Dorukcan’ın para nedeniyle ortadan kaybolduğunu, bu nedenle 41 gündür oğlunu göremediğini söyledi. Oğlunun nerede olduğunu bilmediğini ifade eden Reyhan Cansu, canlı yayından seslendi.

“Evladım biz seninle neler yaşadık, birlikte büyüdük. Lütfen her şeyi bırak gel anneceğim, biz birlikte her şeyle baş ederiz. Gel anneciğim, gel oğlum, ne olursa olsun, ben hiçbir şey istemiyorum, para istemiyorum, ben seni istiyorum" diyen ve 41 gündür göremediği oğluna ulaşmaya çalışan Reyhan Eriş gözyaşlarına boğuldu.

Reyhan Cansu'nun sözleri üzerine canlı yayına bağlanan Dorukcan ise annesinin yalan söylediğini iddia etti. Annesinin kendi üzerinden reklam ve prim yaptığını söyleyen Dorukcan, "Annem beni şu andan itibaren kaybetti, şimdi kayıp ilanımı verebilir " dedi. Annesine kardeşini yanına almak için dava açacağını bildiren Dorukcan, “Ben kayıp değilim, bana ulaşmak isteyen herkes bu numaradan ulaşabilir” sözleriyle hem program sunucularını hem de izleyenlerin kafasında soru işareti yarattı.

Kendinde en çok sevdiği huyu "Pratik çözüm üretebilmek" olarak tanımlayan Reyhan Cansu'nun en sevmediği huyu ise fazla fedakâr ve sabırlı olmakmış. Oyuncu sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkılar ile adını duyururken pek çok ödül de aldı. Reyhan Cansu 2008 yılında ünlü futbol antrenörü Levent Eriş ile evlendi. Çift 2014 yılına kadar evliliğini devam ettirirken daha sonra boşandı. Ünlü ismin bir de oğlu var.