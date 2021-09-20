Hem çiçek olarak hem de şifalı bitki olarak kullanılan reyhan çiçeği, ılıman iklim koşullarını seven bir bitkidir. Peki, reyhan çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Reyhan çiçeği hikayesi nedir? Reyhan çiçeği hakkında bilinenler...

REYHAN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Reyhan çiçeği ekiminden sonra özellikle soğuk iklimlerde soğuktan korunmalıdır. Reyhan çiçeği bitkisi ekiminden sonra toprağın nemi kontrol altında tutularak düzenli sulama yapılmalıdır. Reyhan çiçeğinin filizleri topraktan çıkmaya başladığında bitkinin gelişimi için etrafındaki yabani otlardan arındırılması gerekmektedir. Reyhan çiçeği olgunlaşarak sonbaharda tohum oluşturduğunda ise tohumları alınarak ekmek için saklanmalıdır.

Reyhan çiçeği sulanmasında özellikle bitki filizlenme aşamasında toprağı yumuşak ve nemli olacak şekilde olması gerekmektedir. Reyhan çiçeği sıcak iklim ve nemi seven bir çiçek olduğu için güneş alan yerlerde ve düzenli sulama ile verimi artmaktadır.

REYHAN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Reyhan çiçeği sadece çiçek olarak yetiştirilen bir bitki olmayıp şifalı bitkiler olarak tercih edilen ve mutfaklarda hoş kokusu ve lezzeti ile aranan bir bitkidir. Reyhan çiçeğinin yaprakları hem taze hem de kurutularak kullanılmaktadır. Reyhan çiçeği bitkisi kolaylıkla çoğalabilen ve budama yapılarak daha fazla verim alınabilen bir bitkidir. Reyhan çiçeği bitkisi hoş bir kokuya sahiptir. Kokusu sayesinde iştah açtığı için yemeklerle veya yemeklerden önce şerbeti içilmektedir.

REYHAN ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



