Magazin Reyhan Karaca'dan yasak aşk açıklaması

Reyhan Karaca'dan yasak aşk açıklaması

Magazin

Reyhan Karaca'dan yasak aşk açıklaması

Şarkıcı Reyhan Karaca UçanKuş TV’de yayınlanan bir magazin programına konuk oldu. Reyhan Karaca özel hayatıyla ilgili yaptığı itirafla ekran başındaki seyirciyi şaşırttı.

04 Ekim 2021, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Reyhan Karaca oldu. Sevdik Sevdalandık şarkısıyla adını duyuran sanatçı, özel hayatıyla ilgili de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"EVLİ BİRİNE AŞIK OLDUM"

"Asla dediğim her şeyi yaşadım" diyen Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan Karaca, "Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen" ifadelerini kullandı.

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