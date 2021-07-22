Reyhanın faydaları nelerdir?

Oldukça fazla sayıda faydaları olması ile beraber, reyhan bitkisi çayı ve suyu üzerinden düzenli olarak değerlendirilebilir.

- Metabolik faaliyetlere yardımcı olur.

- Anti bakteriyel özelliği olduğu için bulaşıcı hastalıklara karşı etkilidir.

- Soğuk algınlığına karşı iyi gelir ve mücadele eder.

- Sigaraya yardımcıdır.

- Ağız kokusunu giderir.

- Vücuttaki asitleri dengeler.

- Gastrit ya da ülser gibi hastalıklara karşı önleyicidir.

- Sindirimi kuvvetlendirir.

- Mide bulantısını giderir.

- Bağırsak parazitlerini azaltıcı yönde etki yapar.

- Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

- Sinir sistemini iyileştirir ve depresyonu önleyici bir etki sağlar.

- Sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkisi vardır.

- Migren ve anksiyeteyi (Kaygı durum bozukluğu) azaltır.

Bu şekilde yukarıda verilen oldukça fazla faydası ile beraber amaca uygun olarak düzenli bir şekilde reyhan bitkisi tüketilebilir. Bu bağlamda hem özel olarak hazırlanmış bitki çayı hem de suyu değerlendirmek mümkün.

Reyhan ne işe yarar?

İnsan sağlığı açısından oldukça fazla fayda sunan reyhan bitkisi, düzenli olarak tüketilebilecek önemli besin kaynakları arasında gelir. Özellikle A vitamini bakımından zengin olması ile beraber, bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki sağlar. Diğer yandan halsizlik ve yorgunluk gibi gün içerisindeki enerji düşüklüğünü giderir. Tabii insan sağlığını tehdit edici olan birçok hastalığa karşı da etkili olduğunu ifade etmek mümkün. Sağlık konusunda dışında aynı zamanda sivrisinek ve böcek sürüsü ile beraber tahtakurusunu uzaklaştırıcı bir etkiye sahiptir. Bu durum daha çok reyhanın kokusu üzerinden kullanılır.

Reyhan bitkisi çayı, suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

En çok merak edilen konular içerisinde reyhan bitkisi çayı ve suyu üzerine hangi hastalıklara iyi geldi öne çıkıyor. Bu doğrultuda özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı önemli bir koruma sağladığını ifade etmek mümkün. Bunun temelinde ise önemli bir antioksidan etkisi bulunmasıdır. Aynı zamanda soğuk algınlığı hastalıklarına karşı da mücadele eder. En önemli yanlarından biri gastrit ve ülser gibi hastalıklara karşı iyi gelmesidir. Tabii sindirimi de kuvvetlendirir ve bu yönden gelecek hastalıklara karşı koruma sağlar. Depresyon ve migren hastalıklarına karşı da psikolojik açıdan önemli bir rahatlama verdiğini dile getirmek mümkün.

Reyhan bitkisi nasıl kullanılabilir?

Reyhan bitkisi birçok farklı şekilde kullanım imkanı veren önemli bitki kaynakları arasında geliyor. Özellikle taze kurutulmuş halinde yemeklerde yaygın olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan salatalara ilave edilir ya da sarma ve dolmada da kullanılabilir. Yemekleri hoş bir aroma ve lezzet katmasının yanı sıra, gün içerisinde bitki çayı olarak değerlendirilmektedir. Tabii özel bir kür hazırlamak suretiyle reyhan bitkisi suyu üzerinden de kullanım imkanı veriyor.

Reyhan bitkisi zararları var mı?

Reyhan bitkisi aşırı kullandığı takdirde özellikle kanseri tetikleyici bir etki yaratabilir. Ayrıca hamile ve emziren kadınların da kullanmaması önerilir. Hipoglisemik etkiye sahip olduğunu da ifade etmek mümkün. Kanamayı artırıcı bir etkisi olduğu için, yapılacak olan herhangi bir ameliyattan 2 hafta önce bırakılması önemlidir. Mutlaka dengeli bir şekilde ve belirli aralıklarla kullanılması gereken doğal bitti kaynakları içerisinde geliyor.





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