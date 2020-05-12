Hatay’da tarım arazilerinin sulanması ve taşkınlardan korunması amacıyla inşa edilen, 584 bin 640 dekar sulama kapasiteli Reyhanlı Barajı’nda toplanan su miktarı, 100 milyon metreküpe ulaştı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kaymakam Ali Candan ve Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ile inceleme yaptığı Reyhanlı Barajı’nda, açıldığı 10 Ocak’tan bu yana toplanan su miktarının 100 milyon metreküp olduğunu söyledi. Şanverdi, 2021 yılı kışında toplanacak su miktarının 480 milyon metreküpe ulaşacağını, yani barajın tamamının su ile dolacağını belirtti. Tahtaköprü ve Menzelet Barajı’ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı ile birleşmesi projesinin devam ettiğini ve 2- 3 yıl içinde bitirilmesinin planlandığını kaydeden Şanverdi, Afrin Çayı’ndan gelen suyun da bölgedeki çiftçilerin arazilerinin sulanmasında kullanıldığını söyledi. Şanverdi, “Kapalı devre sulama sisteminin devreye girmesi için çalışmaları hızlandırıyoruz” dedi.

Ekonomiye katkısı büyük

AK Parti'li Şanverdi, Reyhanlı Barajı’nın, Amik Ovası’nda arazilerin sulanması ile taşkınların önlenmesindeki büyük rolüyle Hatay ve Reyhanlı ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağını söyledi. Sulamada kullanılan elektrik enerji bedellerinin yüzde 10’a düşeceğini vurgulayan Şanverdi, “Ovada araziler sulanırken, taşkınlar olmayacak, çiftçilerin sulamadaki enerji için ödedikleri bedel yüzde 10’a düşecek. Bölgede farklı ürün çeşitliliği olacak. Çiftçilerin maliyeti azalacak kazançları artacaktır” diye konuştu.

AK Parti'li Şanverdi, su toplandıkça barajın her geçen gün daha da önemli hale geldiğini belirterek, balıklar çoğalacağı için balıkçılık yapılacağını ayrıca göç yolu üzerindeki Amik Ovası’ndan geçen kuşların bölgede konaklayacağını söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)



