Reyhanlı saldırısının firari sanığı tutuklandı

Bugün, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı ve gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Aykan Hamurcu tutuklandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI MUTLU OLDU

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısı yaşatmak için kurulan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Hamurcu’nun gözaltına alınmasından mutlu olduklarını söyledi. Firari bir sanığın daha yakalanmasının yüreklerine su serptiğini ifade eden Tuna, diğer firarilerin de bulunması arzu ettiklerini dile getirdi.

Tuna, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bizler sahipsiz değiliz, arkamızda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var. Çok şükür sanıkların yakalanması acılarımıza azda olsa su serpiyor" dedi.

'6 YILDIR BÜYÜK ACILAR ÇEKTİK'

Bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ayten Çalım’ın annesi Edibe Çalım da Aykan Hamurcu’nun yakalanmasının acılarını hafiflettiğini aktardı. Halil Erdem’in annesi Medine Erdem, tüm sanıkların hak ettikleri cezayı almasını istediklerini vurgulayarak "Tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. 6 yıldan bu yana büyük acılar çektik. Bizler terör mağduru değil, şehit yakınları olarak anılmak istiyoruz" ifadesini kullandı.