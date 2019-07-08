Reyhanlı’da boya imalathanesinde yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı

08 Temmuz 2019, Pazartesi 21:36 Son Güncelleme:
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Reyhanlı’da boya imalathanesinde yangın

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.

Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

AA

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