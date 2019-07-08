Reyhanlı’da boya imalathanesinde yangın
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı
Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
7 KİŞİ YARALANDI
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.
Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
AA