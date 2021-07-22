Bayram tatili için Bodruma gelen fenomen, Türkbükü'nde ünlü bir mekanda yeni kız arkadaşıyla romantik bir akşam yemeği yerken görüntülendi.

Bir süre sonra Reymen'in Buse Ayla Akayer adıyla bilinen kız arkadaşı, aynı mekanda sahne alan başka bir rapçiyi dinlemeye geçti. Reynmen ise mekandan yalnız ayrıldı.

REYNMEN'DEN ECE ERKEN'E 5 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan Ünlü sunucu Ece Erken, bir televizyon programında Reynmen hakkında çıkan "Muhabire darp" haberleri ile ilgili konuşmuştu. Bunun ardından Reynmen avukatı aracılığıyla kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Erken'e 5 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.







