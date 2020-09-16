Magazin Reynmen, corona virüse yakalandığını duyurdu

Reynmen, corona virüse yakalandığını duyurdu

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Reynmen, corona virüse yakalandığını duyurdu

Sosyal medya fenomeni Reynmen, coroan virüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

16 Eylül 2020, Çarşamba 07:58 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Paylaşım yaparak takipçilirine duyuran Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" notunu düştü.

'Hasta gibiyim ama değil gibiyim'

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.


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