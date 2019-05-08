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Reynmen "Derdim Olsun" şarkısından kaç para kazandı?

Sosyal medya fenomeni Reynmen, izlenme rekorları kıran "Derdim Olsun" şarkısından para kazanmadığını söyledi

08 Mayıs 2019, Çarşamba 10:47
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Reynmen 'Derdim Olsun' şarkısından kaç para kazandı?

Sosyal medya hesabından takipçilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Aktaş,"Derdim Olsun'dan bir kuruş bile kazanmadım.

'PARAYI LÖSEV'E BAĞIŞLAYACAKTIM'

Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti ama eğer parayı almış olsaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım.

'BİR SONRAKİ İŞLERE İNŞALLAH'

500-600 bin TL gibi bir para... Nasip değilmiş, bir sonraki işlere inşallah..." dedi.

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