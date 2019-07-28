Son dakika... Reynmen ile Ayşegül Çınar aşk mı yaşıyor?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen'in 'Yasak Elma' dizisinde Talat Bulut'un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar ile yakınlaştığı iddia edildi.

Ayşegül Çınar'ın Reynmen ile yakınlığını fanlarının paylaştığı video ortaya çıkardı.

TV100'de ekrana gelen 'Magazin Hattı'nın haberine göre Göktürk'teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen'in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi.

Reynmen ile Göktürk'te bir cafede de beraber görülen Ayşegül Çınar'ın üzerindeki aynı hırkayla yaptığı paylaşım da fanların gözünden kaçmadı.

Ayşegül Çınar



