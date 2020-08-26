Magazin Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı

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Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı

YKS’ye giren ünlü isimlerden Reynmen, yerleştirme sonuçlarını Instagram hesabından paylaştı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 20:41 Son Güncelleme:
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YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getiren Reynmen hiçbir yere yerleşemedi.

"Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum"

Reynmen YKS sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirmişti. Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı: “Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz.”


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