Reynmen ismiyle tanınan Yusuf Aktaş, yeni şarkısı ‘Ela’yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı. Peki, Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir? Reynmen kaç yaşında ve nereli? İşte Reynmen’in biyografisi…

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?

Yusuf Aktaş sosyal medyada Reynmen takma adı ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya geldi. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitimine devam etti. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamladı.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürüyor. Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde üniversite eğitimine devam ediyor. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başardı. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından büyük beğeni ile izleniyor.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de kurduğu diyologlarla tanınıyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile internet dünyasında ciddi bir mesafe katetti. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya geldi.

Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüştü. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etti.

Reynmen "Derdim Olsun" şarkısıyla "İlk gün izlenme rakamı" rekoru kırmıştı. Klip 6 milyon izlenmeyi geçmişti.

Son olarak Reynmen yeni şarkısı ‘Ela’yı yayınladı. Şarkı 1 saatte 3 milyon tıklanarak, YouTube Türkiye rekorunu kırdı. Reynmen, Ela için iddialı konuşarak, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram hesabımı kapatırım” demişti.



