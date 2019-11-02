Reynmen'den ailesine son model araba!

'Reynmen' adıyla bilinen YouTuber Yusuf Aktaş, ailesine araba satın alıp hediye etti

02 Kasım 2019, Cumartesi 14:12
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Reynmen'den ailesine son model araba!

'Derdim Olsun' ve 'Ela' parçalarıyla sosyal medyaya damga vuran Reynmen, ailesine bir araba aldı. Baba Aktaş, oğlu Reynmen'in aldığı bu hediye karşısında duygulandı. 

'Kendime almadım onlara aldım'

Reynmen, ailesinin ve kendisinin yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.


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