'Derdim Olsun' ve 'Ela' parçalarıyla sosyal medyaya damga vuran Reynmen, ailesine bir araba aldı. Baba Aktaş, oğlu Reynmen'in aldığı bu hediye karşısında duygulandı.

'Kendime almadım onlara aldım'

Reynmen, ailesinin ve kendisinin yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.





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