Reynmen’den Buse Varol’a gönderme

Buse Varol geçen günlerde “Mesela Reynmen konser yaptığında 22 milyon kişi mi gelecek? Bunun için 22 milyon kişilik alan olması, ona göre de bir kitlesi olması lazım” demişti.

Bunun üzerine bir takipçisi Reynmen'e 'Ünlülerin san yaptığı en saçma yorum ne?' sorusunu verdi ve fenomen şöyle cevap verdi:

"Ünlü mü bilmiyorum ama "Nasıl yani şimdi 22 milyon kişi mi gelecek konsere"