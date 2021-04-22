Magazin Reynmen’den Ece Erken’e 5 bin liralık tazminat davası

Reynmen’den Ece Erken’e 5 bin liralık tazminat davası

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Reynmen’den Ece Erken’e 5 bin liralık tazminat davası

Sosyal medya fenomeni ve rapçi "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş, televizyon programında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle sunucu Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası açtı.

22 Nisan 2021, Perşembe 17:35 Son Güncelleme:
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İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davalı Ece Erken'in avukatı yaptığı savunmada "VTR'ler program yöneticisi tarafından hazırlanmaktadır. Programın tüm haberlerini, konularını ve başlıklarını görevli diğer çalışanlar hazırlamaktadır. Müvekkilimin toplumu kışkırtmak ve tahrik etmek için uğraştığını düşünmek abes olur. VTR'de geçen sözler Ece Erken'e ait değildir. Müvekkilimin sözleri hakaret suçunu oluşturmamaktadır" diyerek mahkemeden davanın reddedilmesini talep etti.

 "MÜVEKKİLİM ZAN ALTINDA BIRAKILMIŞTIR"

Yusuf Aktaş'ın avukatı ise "Programda yayınlanan 'Reynmen öz annesine şiddet mi uyguladı?', 'Reynmen kimi neden bıçaklamaya kalkıştı' gibi ifadelerle müvekkilim zan altında bırakılmıştır. Ece Erken bu iddiaları destekleyecek ve pekiştirecek açıklamalarda bulunmuştur. Davanın kabul edilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

(Büşra Çoban - DHA)

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