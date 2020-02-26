Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Reynmen'e programdan sert sözlerde ve açıklamalarda bulunmuştu. Reynmen de Ece Erken'e kendi geçmişine bakması gerektiğini söylemişti. Ece Erken 'Yusuf' diyerek seslendiği Reynmen'e "Geçmişime bakıyorum Yusuf. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım? Evli bir adamla mı çıktım?" demişti.

Bu olayın ardından biraz zaman geçmişti ki Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. E Reynmen durur mu? Durmaz tabii hemen intikamını aldı. İşte Reynmen'in o sözleri:

'İlk taşı günahsız olanınız atsın'

"Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın" dedi.

Arkasından Ece Erken'den de cevap gecikmedi.





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