Magazin Reynmen'den Ece Erken'e gönderme

Reynmen'den Ece Erken'e gönderme

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Reynmen'den Ece Erken'e gönderme

Geçen aylarda Ece Erken ve Reynmen birbirine girmişti. Ece Erken Reynmen'e 'Kafir' demişti. Şimdi ise Reynmen, Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olmasına sosyal medya hesabından misilleme yaparak göndermede bulundu.

26 Şubat 2020, Çarşamba 15:02 Son Güncelleme:
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Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Reynmen'e programdan sert sözlerde ve açıklamalarda bulunmuştu. Reynmen de Ece Erken'e kendi geçmişine bakması gerektiğini söylemişti. Ece Erken 'Yusuf' diyerek seslendiği Reynmen'e "Geçmişime bakıyorum Yusuf. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım? Evli bir adamla mı çıktım?" demişti.

Bu olayın ardından biraz zaman geçmişti ki Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. E Reynmen durur mu? Durmaz tabii hemen intikamını aldı. İşte Reynmen'in o sözleri:

'İlk taşı günahsız olanınız atsın'

"Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın" dedi.

Arkasından Ece Erken'den de cevap gecikmedi.


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