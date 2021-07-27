‘Kızlar' isimli şarkısının müziğinin Reynmen tarafından çalındığını iddia eden türkücü Hakkı Bulut, “Benim fark etmeyeceğimi düşünmüş sanırım fakat yakalandı bana” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya sayfasından soru-cevap yapan Reynmen’e Hakkı Bulut sorusu yöneltildi. Reynmen ise Hakkı Bulut, sorusuna, kalp emojisi koydu ve “Hakkı Bulut, candır” dedi.