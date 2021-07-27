Reynmen'den Hakkı Bulut'a cevap
Usta türkücü Hakkı Bulut, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın kendisine ait olan bir şarkıyı çaldığı iddia etmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Reynmen, Hakkı Bulut’a kalp emojisi yolladı.
27 Temmuz 2021, Salı 14:08 Son Güncelleme:
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‘Kızlar' isimli şarkısının müziğinin Reynmen tarafından çalındığını iddia eden türkücü Hakkı Bulut, “Benim fark etmeyeceğimi düşünmüş sanırım fakat yakalandı bana” ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya sayfasından soru-cevap yapan Reynmen’e Hakkı Bulut sorusu yöneltildi. Reynmen ise Hakkı Bulut, sorusuna, kalp emojisi koydu ve “Hakkı Bulut, candır” dedi.