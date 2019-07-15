Reynmen’in ‘Ela’ şarkısının klibi çalıntı mı?

Fenomen Reynmen'in "İlk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” dediği yeni şarkısı Ela, YouTube'da 3 günde 28 milyon kez tıklanarak rekora imza attı.

Ancak ‘Ela’ şarkısının klibi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Şarkıcı Aynur Aydın’ın 2012 yılında yayınlanan ‘Yenildim Daima' şarkısının klibiyle ile benzer sahnelerin olması sosyal medyada çok konuşuldu.