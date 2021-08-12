11 Ağustos Çarşamba akşamında en çok hangi dizinin izlendiği ve Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yaz aylarında yeni pek çok dizi seyirci karşısına çıkarken, sezona iddialı giren birçok dizi de istenilen reytingleri alamadığı için ekranlara veda etti. Peki, dün akşam (11 Ağustos) hangi dizi birinci oldu, en çok izlendi? İşte, 11 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları…

11 AĞUSTOS RETYİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Show Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



