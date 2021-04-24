Reza Zarrab, Azeri şarkıcı Günel Zeynalova ile 8 yıl ilişkisini bitirdikten sonra Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başlamıştı. Gündeş ile Zarrab'ın boşanma haberinin ardından tüm gözler Azeri kızı Günel'e çevrilmişti.

'BEN ACILARDAN GÜÇLENMİŞ BİRİYİM'

Günel, sosyal medya hesabına gelen çok sayıda yorum sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Günel, ”Beni yargılamadan önce kendi hayatınızı değerlendirin...Benim sabrımı ölçmeyin! Yenemezsiniz ya da yıpratamazsınız! Ben acılardan, haksızlıklardan güçlenmiş biriyim..." sözlerini kullandı.

Günel'in bu sözleri Gündeş ve Zarrab'a gönderme olarak yorumlandı.



