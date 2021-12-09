Türkiye Reza Zarrab'ın son fotoğrafları dikkat çekti! Miami keyfi böyle görüntülendi

Reza Zarrab'ın son fotoğrafları dikkat çekti! Miami keyfi böyle görüntülendi

Türkiye

Reza Zarrab'ın son fotoğrafları dikkat çekti! Miami keyfi böyle görüntülendi

İran’a uygulanan ambargoları delme suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 2017 yılında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab’ın Miami’deki yeni lüks hayatı Amerikan basınının objektiflerine takıldı.

09 Aralık 2021, Perşembe 08:48 Son Güncelleme:
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130 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Zarrab’ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve Miami’deki binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü iddia edildi.

3.6 MİLYON DOLARLIK EVDE OTURUYOR

Miami Herald muhabirleri, Zarrab’ı Miami’nin Coconut Grove bölgesinde fotoğrafladı.

Zarrab’ın 3.6 milyon dolar değerindeki ultra lüks bir gökdelen dairesinde yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Muhabirler, Zarrab’ın yürüyüş yaparken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğunu, daha sonra da bir Cadillac’a binerek uzaklaştığını yazdı.

AT YARIŞINDAKİ ADI RİCHARD FERRARİ

Habere göre ABD’deki birçok at yarışı organizasyonunda Zarrab ‘Richard Ferrari’ adıyla yer alıyor.

Zarrab’ın lüks at çiftliğine değeri 300 bin dolar olan Sonata MF adlı atı da getirdiği ve bu atın ulusal şampiyonayı kazandığı yazıldı.

Zarrab’a ‘Aaron Goldsmith’ adını taşıyan çalışma ve sürücülük belgesi verildiği, kimi zaman da Aaron Goldsmith (Richard) olarak geçtiği belirtildi.

Zarrab’ın ‘Richard Kaplan’ adını da kullandığı öne sürüldü.

Yüz binlerce dolar değerinde İsviçre malı Richard Mille saat takan Zarrab’ın çok kilo verdiği görüldü.

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