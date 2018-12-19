Reza Zarrab'ın tecavüz davası düşüyor ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta tutuklu yargılanırken aynı koğuşu paylaştığı kişi tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan iş insanı Reza Zarrab hakkında açılan dava, delil yetersizliğinden düşmek üzere