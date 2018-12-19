Reza Zarrab'ın tecavüz davası düşüyor
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta tutuklu yargılanırken aynı koğuşu paylaştığı kişi tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan iş insanı Reza Zarrab hakkında açılan dava, delil yetersizliğinden düşmek üzere
Manhattan Cezaevi’ndeki koğuş arkadaşı Fouzi Jaber (62) tarafından geçen yıl açılan davaya bakan Yargıç Shlomo Hagler, Zarrab’ın avukatının mahkemeye davanın delil yetersizliğinden düşmesi için verdiği gerekçeli dilekçeyi kabul etti.
30 GÜN İÇİNDE YENİ DELİLLERLE KARŞILIK VERMEZLERSE...
Yargıç Hagler kararında, Jaber’in avukatlarının 30 gün içinde yeni delillerle karşılık vermezlerse davanın düşeceğini bildirdi.
İTİRAFÇI OLMAYI KABUL ETMİŞTİ
İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Zarrab, aynı davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya karşı itirafçı olmayı kabul etmişti.
HÜRRİYET-Razi CANİKLİGİL / NEW YORK