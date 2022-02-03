Futbol Rezan Epözdemir'den Burak Elmas ve yönetimine çok ağır ifadeler

Rezan Epözdemir'den Burak Elmas ve yönetimine çok ağır ifadeler

Futbol

Rezan Epözdemir'den Burak Elmas ve yönetimine çok ağır ifadeler

Galatasaray yönetiminde sular durulmuyor. Burak Elmas'ın yola beraber çıktığı eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Gedson Fernandes krizinin adından twitter'da çok sert iki tweet attı.

03 Şubat 2022, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da fikir ayrılıkları gerekçesiyle istifa eden Rezan Epözdemir'den çarpıcı paylaşımlar geldi.

Daha önce "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" cümlesiyle gündeme gelen Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Büyük insanlar veda ederek gider. Küçük insanlar ise ihanet ederek..." tweetini atan Epözdemir hemen ardından "Bütün ortaklıklar unutulur. Suç ortaklığı asla..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının Başkan Burak Elmas'a tepkisi devam ederken, Epözdemir'in attığı tweetlere de kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Milliyet Skorer

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