Galatasaray'da fikir ayrılıkları gerekçesiyle istifa eden Rezan Epözdemir'den çarpıcı paylaşımlar geldi.

Daha önce "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" cümlesiyle gündeme gelen Epözdemir kişisel sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Büyük insanlar veda ederek gider. Küçük insanlar ise ihanet ederek..." tweetini atan Epözdemir hemen ardından "Bütün ortaklıklar unutulur. Suç ortaklığı asla..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının Başkan Burak Elmas'a tepkisi devam ederken, Epözdemir'in attığı tweetlere de kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Milliyet Skorer