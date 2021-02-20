Türkiye Rezervasyonu olmayanın Kartepe'ye çıkışına izin verilmedi

Rezervasyonu olmayanın Kartepe'ye çıkışına izin verilmedi

Türkiye

Rezervasyonu olmayanın Kartepe'ye çıkışına izin verilmedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kocaeli Kartepe'de bulunan otele rezervasyonu olmayanların ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin verilmiyor.

20 Şubat 2021, Cumartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de jandarma kuş uçurtmuyor. Ekipler, Maşukiye’den başlayıp otel bölgesine kadar 18 kilometrelik alanda denetim yapıyor. Başka otellerde kalan ve Kartepe otelinde rezervasyonu olmayanlar ve kar lastiği bulunmayan araçlar geri çevriliyor.

Kayak yapmak için Kartepe’ye çıkmak istediklerini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Maşukiye bölgesinde bir otelde konaklıyoruz. Kayak yapmak için zirveye çıkmak istedik. Jandarmalar bizi yukarıya bırakmadı. Kartepe’de rezervasyonu olmayanları kesinlikle çıkmasına izin vermiyorlar. Biz de aşağıya ineceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.


İZİN BELGESİ OLMAYANA İZİN YOK

İzin belgeleri olmadığı için Kartepe’ye çıkamadıklarını belirten Ramazan Keskin ise, “Kartepe’nin girişindeki bir otelde kalıyoruz. Kartepe’ye kayak yapmak için çıkmak istedik. Rezervasyonumuz aşağıdaki otelde olduğu için yukarıya çıkmamıza jandarma ekipleri izin vermiyor. İzin belgemizin sadece kaldığımız otel ve çevresi için geçerli olduğunu söylediler ve mecburen geri döneceğiz” diye konuştu.

DHA


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