Rıccardo Tisci spor ve şıklığı buluşturdu Riccardo Tisci, NikeLab'teki son çalışmasıyla modern spor tarz ve şıklığı bir araya getiriyor. İtalyan moda tasarımcısı, geçmişten ilham alarak, farklı spor giyim ikonlarını bir araya getirdi ve erkekler için dört ayrı parçadan, kadınlar içinse üç parçadan ve bir dizi aksesuardan oluşan bir koleksiyon yarattı.

