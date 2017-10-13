Rıccardo Tisci spor ve şıklığı buluşturdu
Riccardo Tisci, NikeLab'teki son çalışmasıyla modern spor tarz ve şıklığı bir araya getiriyor. İtalyan moda tasarımcısı, geçmişten ilham alarak, farklı spor giyim ikonlarını bir araya getirdi ve erkekler için dört ayrı parçadan, kadınlar içinse üç parçadan ve bir dizi aksesuardan oluşan bir koleksiyon yarattı.
Modern trendin öncülüğünü yapan Riccardo Tisci, yeni koleksiyonunda cesur grafiklerin yer aldığı parçaları modası geçmeyen klasiklerle bir araya getirerek özgün bir tarz yarattı. Tisci, oluşturduğu bu tarzı sadece kıyafetler için değil, aynı zamanda ayakkabılar için de geçerli kıldı.
“Spor giyim, sokak tarzı ve şıklıktan oluşan kombinasyonun gerçekten başarılı olduğuna inanıyorum.”
- Riccardo Tisci
Basketbol kültürünün temelini oluşturan spor ayakkabılar, NBA yıldızlarının sahada destan yazarak yarattığı tarzlarının en önemli simgesi durumunda. Bu açıdan Nike Air Force 1, tartışmasız Riccardo Tisci’nin favori spor ayakkabılarından biri. Tisci, Air Force 1 için "Bu ayakkabıya bayılıyorum. Air Force 1, son derece sade ve kusursuz bir ayakkabı olmasının yanı sıra aynı zamanda oldukça özenli bir tarza sahip. Benim tarzımı ve Nike ile işbirliğimi en iyi yansıtan ayakkabı bu." sözlerini kullanıyor.
Tisci'ye göre basketbol oyuncuları, sadece yeni tarzlar için ilham vermekle kalmıyor. Oyuncular aynı zamanda günlük yaşamın birer kahramanları. Bu yüzden Tisci’nin “Victorious Minotaurs" ismiyle oluşturduğu hayali basketbol takımı, koleksiyonu gerçek bir "saha dışı" üniforma olarak tasarlamasını sağladı.
Tisci, NikeLab x RT Victorious Minotaurs koleksiyonun arkasındaki düşüncelerini "90'larda basketbol oyuncuları bir nevi rock yıldızı gibiydi. Şimdilerde ise onlar rock yıldızından çok daha fazlası. Mitoloji ile temsil edilebilen insan üstü varlıklara dönüştüler." şeklinde açıklıyor.
NikeLab x RT Victorious Minotaurs koleksiyonu 21 Ekim'de NikeLab mağazalarında ve nike.com/nikelab adresinde satışa sunulacak.
“Spor giyim, sokak tarzı ve şıklıktan oluşan kombinasyonun gerçekten başarılı olduğuna inanıyorum.”
- Riccardo Tisci
Basketbol kültürünün temelini oluşturan spor ayakkabılar, NBA yıldızlarının sahada destan yazarak yarattığı tarzlarının en önemli simgesi durumunda. Bu açıdan Nike Air Force 1, tartışmasız Riccardo Tisci’nin favori spor ayakkabılarından biri. Tisci, Air Force 1 için "Bu ayakkabıya bayılıyorum. Air Force 1, son derece sade ve kusursuz bir ayakkabı olmasının yanı sıra aynı zamanda oldukça özenli bir tarza sahip. Benim tarzımı ve Nike ile işbirliğimi en iyi yansıtan ayakkabı bu." sözlerini kullanıyor.
Tisci'ye göre basketbol oyuncuları, sadece yeni tarzlar için ilham vermekle kalmıyor. Oyuncular aynı zamanda günlük yaşamın birer kahramanları. Bu yüzden Tisci’nin “Victorious Minotaurs" ismiyle oluşturduğu hayali basketbol takımı, koleksiyonu gerçek bir "saha dışı" üniforma olarak tasarlamasını sağladı.
Tisci, NikeLab x RT Victorious Minotaurs koleksiyonun arkasındaki düşüncelerini "90'larda basketbol oyuncuları bir nevi rock yıldızı gibiydi. Şimdilerde ise onlar rock yıldızından çok daha fazlası. Mitoloji ile temsil edilebilen insan üstü varlıklara dönüştüler." şeklinde açıklıyor.
NikeLab x RT Victorious Minotaurs koleksiyonu 21 Ekim'de NikeLab mağazalarında ve nike.com/nikelab adresinde satışa sunulacak.