İngiliz iş insanı Richard Branson, uzaya çıkan ilk milyarder olarak tarihe geçti.

RİCHARD BRANSON KİMDİR?

18 Temmuz 1950 doğumlu olan Sir Richard Charles Nicholas Branson İngiltere’de doğdu. Ailenin tek oğlu olarak dünyaya gelen Branson’un babası avukat, annesi ise dansçıydı. Annesi aynı zamanda hostes ve tiyatro oyuncusu gibi unvanlara da sahipti.

Sir Richard Charles Nicholas Branson (d. 18 Temmuz 1950 Blackheath, Büyük Londra, İngiltere), İngiliz yatırımcı, işadamı, 350'den fazla şirketi bulunan Virgin şirketler grubunun CEO'su.

İlk ticari başarısını henüz 16 yaşında iken çıkardığı Student adlı dergi ile kazandı.

1971 yılında günümüzde dünya çapında yaygınlaşmış Virgin Megastore zincirinin ilk mağazasının açtı.

Gösterişli ve rekabete dayalı stil ve satış stratejisi ile, Virgin Markası özellikle 1980'li yıllarda hızlı bir şekilde büyüdü.

Bu şekilde aynı strateji ile Virgin Atlantic Airways adıyla havayolu şirketi ve Virgin Records adlı müzik şirketini büyüttü.

Richard Branson'un, günümüzde servetinin 4 Milyar Sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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