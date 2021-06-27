Kültür & Sanat Rick and Morty'nin sinema filmi geliyor

Rick and Morty'nin sinema filmi geliyor

Kültür & Sanat

Rick and Morty'nin sinema filmi geliyor

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Rick and Morty'nin ekibi, evrenin ileride beyaz perdeye taşınacağını söyledi.

27 Haziran 2021, Pazar 17:32 Son Güncelleme:
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Independent Türkçe'nin haberine göre, "Her bölüm bir filmmiş gibi hissediyorum. İleride bir film çekersek şaşırmam. Bu evrende geçen bir filmin nasıl olacağını görmek isterdim. Fazlasıyla epik olurdu. Bence yapılacak. Filmin çekileceğini gerçekten düşünüyorum." dedi. Dizide Summer karakterini seslendiren Spencer Grammer de "Tema parkı olan üç boyutlu interaktif bir film gibi bir şey olmalı. Sade bir film yapabilir miyiz bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland, henüz film için hiçbir çalışma yapılmadığını ancak Rick and Morty filminin "yapılsa mı?" değil "ne zaman yapılacak?" aşamasında olduğunu bildirdi.

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