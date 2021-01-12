Ricky Gervais: Öldükten sonra bedenimi hayvanlar yesin

Sivri dili ve eşsiz mizah anlayışıyla tanınan İngiliz Komedyen Ricky Gervais, hayatını kaybettikten sonra bedeninin Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar tarafından yenilmesini istediğini açıkladı.

Vegan olan Gervais The Tonight Show with Conan O'Brien programına katıldı. Öldükten sonra bedeninin hayvanlara verilmesini öneren Gervais, "Bu şekilde hayvanlara en azından bir şey geri vermiş oluruz. Bu dünyaya hiçbir şey katmıyoruz. Hep alıyoruz" diye konuştu.

Londra Zooloji Topluluğu, 59 yaşındaki oyuncusunun isteğini reddetti. Topluluk yaptığı açıklamada, "Ricky aslanlarımız için fazla kıkırdaklı olabilir. Ancak aslanlarımızı daha uygun bir diyetle beslememize yardımcı olacak bağışları memnuniyetle karşılayabiliriz" dedi.

Gervais, geçtiğimiz aylarda ise koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan ünlülerin memnuniyetsizliğini diline dolayarak, "Havuzlu villada karantinadan şikayeti kesin!" açıklamasıyla gündeme gelmişti.





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