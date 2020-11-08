Magazin Ricky Martin: Turne iptal olunca depresyona girdim

Ricky Martin: Turne iptal olunca depresyona girdim

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Ricky Martin: Turne iptal olunca depresyona girdim

Şarkıcı Ricky Martin, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle turnesi iptal olunca depresyona girdiğini söyledi.

08 Kasım 2020, Pazar 08:24 Son Güncelleme:
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Hürriyet gazetesinden Barbaros Tapan’a konuşan Martin, “Çok dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Bu yıl çıkacağımız turneyi iptal etmem gerektiğini söylediklerinde yaşadığım anksiyete seviyesini anlatamam. Depresyona girdim! Enrique Iglesias ile birlikte Amerika ve Kanada’yı kapsayan 62 konserlik bir turneye çıkacaktık. Belirsizlik çok sinir bozucuydu. Salgının bugüne kadar devam edeceği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.” dedi.

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'12 yaşımdan beri canlı performans sergiliyorum'

Martin, “Şimdi ise tüm dünya kendini güvende hissedene kadar hiçbir planım yok. Yalnız canlı konserler gibi kültürel etkinlikler mutlaka korunmalı ve devam etmeli. Bir şekilde geri döneceğiz bu etkinliklere ama ne zaman... 12 yaşımdan beri canlı performans sergiliyorum. Konserlerde önümdeki kalabalık nedeniyle yaşadığım adrenalini bir daha hissetmeme fikri bile depresyona sokuyor…” diye konuştu.


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