Riders Republic inceleme – Açık dünya ekstrem sporları macerası

Riders Republic’in geliştirme aşamasına toplam da yedi stüdyo dahil olmuş ve bunları yöneten stüdyo ise Steep’ten tanıdığınız Ubisoft Annecy. Açık dünya oyun deneyiminde Ubisoft’un iyi olduğunu zaten biliyoruz ve bunu ekstrem spor dünyasına uyarlamakta da iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebiliriz. Riders Republic’in en güzel olayı bence çeşitlilik, oyun içinde karlar içinde kayak yaparken bisiklete geçebilir ya da wingsuit ile atlayışlar yapabilirsiniz.

İlk başladığınızda oyuna alışmanız için sizlere ekipmanları test etmeniz için fırsat veriliyor. İlk olarak bisiklet ile başlayıp ormanların içinde hızlıca sürmeye başlıyorsunuz, ardından Rocket Wing ile gökyüzünde süzülmeye başlıyorsunuz ve son olarak karlı tepelerden aşağıya kayak takımınızla inmeniz gerekiyor. Karakterinizi kontrol etmek için iki farklı seçeneğiniz var; özel hareketler için tasarlanmış tuş düzeni ya da sürüş rahatlığı için tasarlanmış tuş düzeninden birisini seçebiliyorsunuz.

Kariyerinizde ilerlemeniz için katıldığınız etkinliklerden yıldızlar kazanmanız gerekiyor. Katılım sağlayıp etkinliği bitirdiğinizde bir yıldız otomatik olarak hanenize yazılıyor ama diğer yıldızları kazanmanız için verilen özel görevleri yapmanız gerekiyor. Peki ‘Bu yıldızları kazanmak için ne yapmamız gerekecek?’ dediğinizi duyar gibiyim, aslında her etkinlik için farklı görevler oluyor. En yüksek zorlukta yarışı kazanmanız, özel hareketleri kullanarak puan toplamanız gibi görevleri sizden istenebilir. Çoğunu tamamlamak oldukça kolay bize güvenebilirsiniz, sadece kontrollere alışmak için kendinize biraz zaman tanımalısınız.

Oyunun açık dünya tabanlı olduğundan size bahsetmiştik ve bu özgür alanda ağaçların içinde bisiklet sürmenin ve göklerde Wing Suit ile süzülmenin zevki gerçekten başka ama asıl önemli bir özellik daha var. Oyun içerisine ABD’de bulunan yedi farklı milli parkı koymuşlar ve kurgusal değil gerçek olan bir parkın içinde bir şeyler yapabilmek daha güzel hissettiriyor. İsterseniz Grand Teton’da kayak yapabilir veya Bryce Kanyon’da bisiklete binebilirsiniz.

Gerçek hayattan bahsetmişken oyunda lisanslı markalar ve etkinlikler bulunuyor. Red Bull ekstrem sporlar ile oldukça ilgili olduğu için oyunda da etkinlikleri bulunuyor, X Games ve UCI Bisiklet Şampiyonası etkinlikleri de mevcut. Ayrıca, sponsorluk anlaşmaları imzalayıp belirtilen görevleri yerine getirdiğinizde para kazanma şansınız da oluyor. Kazandığınız paraları karakter kişiselleştirmesinde kullanabiliyorsunuz. Burton, Scott gibi ekipmanları alabilirsiniz. Bisiklet ve kayak takımlarının da lisanlı versiyonları bulunuyor.

Sonuca bağlayacak olursak

Riders Republic şu anda muadili olmayan, grafikleri ve haritasıyla sizi uzun süre ekran başına bağlayacak bir yapım. Sorunları var mı derseniz, evet var. Örneğin Rocket Wing’i kullanırken verdiği hissiyat iyi değil, buna ek oyunda başka hatalar da oluşabiliyor. Bunlar güncelleme ile halledilebilecek problemler, onun dışında bu tipte birden farklı sporu deneyebileceğiniz yeni nesil başka bir oyun bulunmuyor. Karakter kişiselleştirmesi, kayak ya da bisiklet ile yaptığınız akrobatik hareketler çok eğlenceli, bizlere çok eskinde oynadığımız Downhill Domination’ı hatırlattı. Bu tür ekstrem sporları seven ve arkadaşlarıyla bunkaru oynamak isteyen biriyseniz Riders Republic’e göz atabilirsiniz.



