Chiat/Day ajansı, Apple reklamını yönetmesi için Ridley Scott’a ilk teklif götürdüğünde ünlü yönetmen ajansın efsane müzik grubu The Beatles hakkında konuştuğunu sanmış. Ajansın reklamın Apple isimli bir şirket ve Steve Jobs adında bir adam hakkında olduğunu söylemesi üzerine Scott’ın tepkisi ise “Steve Jobs da kim?” olmuş.

Scott, senaryoyu ilk okuduğunda “Aman Tanrım. Ne olduğunu söylemiyorlar, ne olduğunu göstermiyorlar. Ne işe yaradığını bile söylemiyorlar” demiş. Ardından senaryo için sanat formatında reklamcılık ve yıkıcı derecede etkili ifadelerini kullanmış.

Hikayeye göre Steve Jobs ve John Sculley reklamın senaryosunu o kadar çok beğenmişler ki Super Bowl sırasında yayımlanmak üzere Apple yönetim kurulunun geri kalana fark ettirmeden 90 saniyelik aşırı pahalı bir reklam süresi satın almışlar.

Kurul bu fikri reddetmiş ve reklam ajansı Chiat/Day'e slotu satması talimatını vermiş. Bunun üzerine reklamı çok beğenen Steve Wozniak, diğer yarısını Jobs’un karşılaması halinde reklamın yayınlanma maliyetinin yarısını ödeme teklifinde bulunmuş. Fakat Chiat/Day’in slotun 30 saniyesini satması ve geriye kalan 60 saniyeyi satmaya çalışmaması sebebiyle buna gerek kalmamış.

Öte yandan reklamın ilk deneme sonuçlarının berbat olduğu ve bu sebeple ajansın bu denemeleri Apple’a göstermediği ifade edildi.











