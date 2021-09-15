Futbol Rıdvan Dilmen açıkladı! Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

Rıdvan Dilmen açıkladı! Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

Futbol

Rıdvan Dilmen açıkladı! Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi. Dilmen'e göre TFF ile Kuntz 3 yıllık anlaşmaya vardı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen'den flaş bir tweet geldi. Dilmen attığı tweet'te, "TFF, Stefan Kuntz la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor..." dedi.

Hamit Altıntop'un temas kurduğu Alman hoca Stefan Kuntz, önceki gün görüşmeler için Türkiye'ye gelmişti. 58 yaşındaki hoca resmi hesabından attığı tweet'te, "TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'daydım ancak şu an için bir anlaşma haberi yok" demişti.

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