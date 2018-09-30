Rıdvan Dilmen: "Bu Fenerbahçe rezalet"

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Eskiden tribünlerde bir tezahürat vardı: 'Vallahi rezalet, billahi rezalet.' Bu Fenerbahçe hakikaten rezalet! Çaykur Rizespor muhteşem konsantre. Ali Koç, Beşiktaş derbisi sonrası tribüne "Beşiktaş'ı ezdik el insaf" demişti. O gün ne Beşiktaş'ı böyle yakalayabilirsin ne de Fener'i böyle yakalabilirsin. Rize, Fenerbahçe'yi yakaladı. Yoksa Beşiktaş'ın ölüsü 1 puan aldı.

'AYRILIKLAR OLABİLİR'

"Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar olabilir. Ali bey büyük bir istekle geldi. Hata olabilir"

"Başakşehir'i yenerse Cocu, Fenerbahçe'nin 1 yılı gider. Comolli de buna dahil. Ali Koç erken radikal karar almayayım diyordur. Volkan'ın kalecilikten ziyade takımı öne çıkartan bir hali vardı. Slimani tıp, Hasan Ali tıp, Reyes tıp, reaksiyon yok. Fenerbahçe'nin 3 gol atacak potansiyeli var ama 4. golü yeme potansiyeli daha fazla. Ben geçen hafta radikal karar bekliyorum demiştim. Ben görüyorum ışıksızlığı. Daha 7. hafta 14. sırada Fenerbahçe"