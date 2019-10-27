Rıdvan Dilmen: Kruse artık yedek kalacak

Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası yaptığı yorumlarda Dilmen, "Kruse'nin mukavelesinde 'her maç oynar' diye bir madde yok. Çoğu oyuncunun yok. Kruse şu anki Fenerbahçe'de oynayamaz.

Oynayabileceği tek mevki 2. bir forvet gibi oynayacağı forvet arkası olabilir. Peki hangi vicdan Ozan-Emre-Gustavo üçlüsünden birini keser? Hem bireysel hem taktiksel anlamda. Emre'nin yerine oynayamaz, Ozan'ın yerinde oynayamaz. Daha kenarda bekleyen Tolga Ciğerci var.