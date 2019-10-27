Rıdvan Dilmen: Kruse artık yedek kalacak

Max Kruse bir süredir sakat ve Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçı kaçırdı. Kruse'nin yokluğunda hücumda herhangi bir sorun yaşamayan Fenerbahçe, Emre-Gustavo-Ozan üçlüsüyle iyi bir orta saha performansı gösteriyor.
Kruse asist konusundaki başarısını gol yollarını taşıyamamıştı fakat onun yokluğunda Konyaspor maçında hem Ozan Tufan hem de Gustavo gollerini attı. Rıdvan Dilmen ise Max Kruse'nin yokluğunda oyunu negatif etkilenmeyen Fenerbahçe'nin artık Kruse'ye o kadar da ihtiyacı olmadığını düşünüyor.
Fenerbahçe-Konyaspor maçı sonrası yaptığı yorumlarda Dilmen, "Kruse'nin mukavelesinde 'her maç oynar' diye bir madde yok. Çoğu oyuncunun yok. Kruse şu anki Fenerbahçe'de oynayamaz.
Oynayabileceği tek mevki 2. bir forvet gibi oynayacağı forvet arkası olabilir. Peki hangi vicdan Ozan-Emre-Gustavo üçlüsünden birini keser? Hem bireysel hem taktiksel anlamda. Emre'nin yerine oynayamaz, Ozan'ın yerinde oynayamaz. Daha kenarda bekleyen Tolga Ciğerci var.
Kruse elbette önemli bir oyuncu. Fakat Fenerbahçe'de artık sistem oturdu. Maalesef bundan sonra ancak alternatif çare olarak oyuna girebileceği bir konuma geldi. 2-3 hafta daha sakatmış, ancak dönebilecek.