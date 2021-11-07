Rıdvan Dilmen Ryan Babel'i eleştirdi: Oynamak adına herhangi bir isteği yok
Fatih Karagümrük, ligin 12. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Maçın devre arasında konuşan TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılarda forma giyen Ryan Babel'i eleştirdi.
07 Kasım 2021, Pazar 17:49 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray 'ı konuk ettiği maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın lik yarısı TRT Spor'dak %100 Futbol programında değerlendirdi.
Babel, genç yaşta değil. Öndeki oyuncular içinde sırtı dönük alabilen tek oyuncu. Bugün performansı iyi değildi. Fakat kendisinde de formayı kapma arzusunu görmüyorum. 'Hocam bana bu formayı ver' ısrarı yok. Kalabalığın arasında Emre ve Kerem kayboldular. Kerem'i sola alıp hocanın, Kerem - Diagne - Morutan'a dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum
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