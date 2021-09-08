Rıdvan Dilmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle:

Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var. Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi. İnşallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek de nasip olur.

Açıklamanın tamamı:



