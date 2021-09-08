Rıdvan Dilmen'den 'asgari ücret 8 bin lira' açıklaması
TRT yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hollanda-Türkiye maçının ardından TRT Spor'da maçı yorumlamıştı. Dilmen, programda alt yapı hocaları için 'asgari ücret 8 bin lira' cümlesini kurmuş ve bu açıklama sosyal medyada 'ülkede asgari ücret 8 bin lira' şeklinde dezenforme edilmişti. Dilmen'den konuyla ilgili açıklama geldi.
08 Eylül 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle:
Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var. Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi. İnşallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek de nasip olur.
Açıklamanın tamamı:
https://twitter.com/RidvanDilmen8/status/1435538782309212161
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