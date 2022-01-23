Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da konuştu.

Dilmen, "Nazım da maça çok kötü başladı ancak dörtlü oynayabilecek tek sağ bek o. Aslında Fenerbahçe'nin iki bekinde problem var. Fenerbahçe'ye Altay'ı zorlayacak, Altay gibi bir kaleci gerekiyor. Berke olabilir ama biraz daha gelişmesi lazım. Daha çok eksiği var" dedi.

Sivasspor'un attığı golde Berke'nin yüzde yüz hatalı olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Uzaydan gol mü yenir? Çatala gider, anlarım. Fenerbahçe yenecek, yenilecek, böyle gidecek" dedi.

21 yaşındaki Berke, tepkilerin sertleşmesi sonrası sosyal meyda hesaplarını kapatmıştı.

İlgili Haberler Fenerbahçe'de Berke Özer tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı



