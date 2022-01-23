Rıdvan Dilmen'den Berke Özer'e eleştiri: Uzaydan gol mü yenir?
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. 74. dakikada uzaklardan golü bulan Sivasspor dengeyi sağlamıştı. Fenerbahçe'nin yediği golde kaleci Berke Özer hatası nedeniyle eleştirildi. Eleştirenlerden biri de Rıdvan Dilmen'di.
23 Ocak 2022, Pazar 09:05 Son Güncelleme:
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Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da konuştu.
Dilmen, "Nazım da maça çok kötü başladı ancak dörtlü oynayabilecek tek sağ bek o. Aslında Fenerbahçe'nin iki bekinde problem var. Fenerbahçe'ye Altay'ı zorlayacak, Altay gibi bir kaleci gerekiyor. Berke olabilir ama biraz daha gelişmesi lazım. Daha çok eksiği var" dedi.
Sivasspor'un attığı golde Berke'nin yüzde yüz hatalı olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Uzaydan gol mü yenir? Çatala gider, anlarım. Fenerbahçe yenecek, yenilecek, böyle gidecek" dedi.
21 yaşındaki Berke, tepkilerin sertleşmesi sonrası sosyal meyda hesaplarını kapatmıştı.
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